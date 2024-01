SPLENDEURS ET MISERES SALLE EN PIERRE – TH.DE L’EPEE DE BOIS Paris, 2 mars 2024, Paris.

Notre choix : suivre le personnage Lucien de Rubempré présent sur deux romans « Illusions Perdues » et « Splendeurs et Misères des courtisanes ». On retrouvera les rêves d’écrivain de Lucien, sa quête vaine de l’absolu, son âme prête à être vendue à tous les diables qui passent dans n’importe quelle rue de Paris. C’est un sujet si passionnant et bouleversant que je trouve une vraie nécessité à mettre en scène cette histoire. Elle est remplie d’ironie, de critiques acerbes sur le monde de la culture, ainsi que sur un pouvoir masculin et violent qui ne pense qu’au profit et à l’ascension sociale.

Tarif : 12.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-03-02 à 21:00

SALLE EN PIERRE – TH.DE L’EPEE DE BOIS LA CARTOUCHERIE 75012 Paris 75