LE MARCHAND DE VENISE SALLE EN PIERRE – TH.DE L’EPEE DE BOIS Paris, 1 octobre 2023, Paris.

LE MARCHAND DE VENISE SALLE EN PIERRE – TH.DE L’EPEE DE BOIS a lieu à la date du 2023-10-01 à 16:30:00.

Tarif : 12 à 24.2 euros.

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – PARIS SALLE EN PIERRE -LE MARCHAND DE VENISE « …Quand un chrétien est outragé par un juif, où met-il son humilité ? à se venger ! Quand un juif est outragé par un chrétien, où doit-il, d’après l’exemple chrétien, mettre sa patience ? Eh bien, à se venger ! La perfidie que vous m’enseignez, je la pratiquerai, et j’aurai du malheur, si je ne surpasse pas mes maîtres ! »Extrait de Le Marchand de Venise, « Shylock » – scène XIIIAuteur : William ShakespeareTraduction : François-Victor HugoAdaptation et Mise en scène : Antonio Díaz-FloriánAvec : La Troupe de l’Épée de BoisSalle : Salle en PierreDurée estimée :Création en coursGenre : Théâtre contemporainAge : Tout public à partir de 13 ansDu 28 septembre au 22 octobre 2023Du jeudi et vendredi à 21h00Samedi et dimanche à 16h30Accueil : Bar : une heure avant le début des spectacles.Moyens d’accès :En voiture: Arrivé à l’esplanade derrière le Château de Vincennes, longer le Parc Floral jusqu’au rond-point de la Pyramide et prendre à gauche (Cartoucherie).Métro : Château de Vincennes, puis autobus 112 arrêt Cartoucherie.Tram : Porte Dorée puis bus 201 arrêt Plaine de la Faluère.

