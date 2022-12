Cours de forró Salle en centre ville de Crest, Contacter moi pour l’adresse, Crest (26), 4 janvier 2023, .

Cours de forró Mercredi 4 janvier 2023, 18h30 Salle en centre ville de Crest, Contacter moi pour l’adresse, Crest (26)

avec Andreas

Cours de Forró à Crest

Le Forró, qui vient du nord-est du Brésil, se danse à deux, rapide, lente, douce ou festive, il y en a pour tous les goûts. C’est une danse populaire, donc facile à apprendre. C’est une danse très joyeuse et riche en improvisation car en dansant ensemble on traduit la musique en mouvement, ce qui fait que chaque danse est unique. C’est une danse avec des mouvements naturels. On ne danse pas pour les autres, mais pour avoir un bon moment avec ses partenaires de danse. Pas besoin de venir avec un partenaire, mais vous pouvez inviter vos amis.

Tous les mercredis de 18h à 21h

18h Cours débutant. Tout le monde est bienvenue, si vous avez déjà dansé ou pas. On apprend les pas de base et des tours simples.

19h Pratique pour tous pour intégrer les pas appris et pour s’amuser ensemble

19h30 Cours intermédiaire. Vous dansez déjà le pas de base et des tours simples. On apprend pleins de différent passes, écoute musical, des variations, pour affiner votre guidage et votre écoute pour suivre.

Dans une belle salle en centre ville de Crest.

Intervenant : Andreas : Danseur et musicien, enseigne le Forró et des danses folk à Crest, Die et sur des festivals depuis plusieurs années. Il s’est formé au Forró au Brésil, Portugal, Espagne, Allemagne et en France depuis 2007. Ses connaissances de plein de différentes styles de danse : Tango, Folk, Lindy Hop, Salsa, Contact Impro etc. lui ont permis de développer une pédagogie de transmission qui réunit l’essentiel de la danse : la joie de la communication à deux porté par la musique et en lien avec les autres.

Contact pour l’adresse et inscription : 06 68 14 69 99

Au plaisir de danser avec vous !

