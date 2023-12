POUR EN FINIR AVEC LA QUESTION JUIVE SALLE EN BOIS – TH.DE L’EPEE DE BOIS Paris, 14 janvier 2024, Paris.

« — Je pense que je suis un meilleur juif que vous. — Un meilleur ? Parce que vous n’osez pas appuyer sur un bouton le samedi ? — Non non, parce que vous, vous êtes juif par hasard. — Par hasard ? — Parce que vos parents l’étaient, non ? — Alors ? — Moi c’est différent. Moi, j’ai choisi d’être juif. — Vous ? — En ne cachant pas que je le suis, j’ai choisi de l’être. »Extrait – Pour en finir avec la question juive de J.-C. Grumberg

Tarif : 12.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-01-14 à 14:30

SALLE EN BOIS – TH.DE L’EPEE DE BOIS LA CARTOUCHERIE 75012 Paris