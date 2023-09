TCHEKHOV SALLE EN BOIS – TH.DE L’EPEE DE BOIS Paris, 30 septembre 2023, Paris.

TCHEKHOV SALLE EN BOIS – TH.DE L’EPEE DE BOIS a lieu à la date du 2023-09-30 à 19:30:00.

Tarif : 12 à 24.2 euros.

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS – PARIS SALLE EN BOIS -TCHEKHOVTraversée Charmante avec Haltes Exploratoires de la Kyrielle d’Humeurs d’une Œuvre Vécue a pour acronyme TCHEKHOV et cela tombe bien parce que c’est justement son œuvre et lui-même que notre spectacle met en conversation.Et pour animer la parole, trois comédiennes prennent les rôles des personnages de sa vie – son père, ses frères et sa sœur, son éditeur, ses amours, sa femme…- et leur donnent les mots des personnages de ses pièces.Elles racontent, avec drôlerie et tendresse, le jeune homme qui subit la faillite de sa famille, l’étudiant en médecine qui subvient aux besoins de ses proches, l’auteur débutant qui arpente les rédactions de Moscou, l’aventurier qui part explorer le bagne de Sakhaline, l’humaniste qui crée des dispensaires et des écoles à Melikhovo, l’homme de théâtre qui invente une façon de sonder les âmes, l’homme malade qui s’ennuie gaiement à Yalta…Trois voix pour dire un homme qui a si bien travaillé à les raconter, les hommes, qui a si bien montré que » l’essentiel, c’est que les hommes sont des hommes, et qu’ensuite seulement, ils sont évêques, Russes, boutiquiers, Tatars, ouvriers. Que les hommes sont bons ou mauvais non en tant que Tatars ou Ukrainiens, ouvriers ou évêques ; les hommes sont égaux parce qu’ils sont des hommes. » (Vassili Grossman). Trois voix et de la musique pour les accorder à l’âme russe.Auteur : Étienne LuneauMise en scène : Étienne LuneauAvec: Odile Ernoult, Clémentine Lebocey, Elsa Robinne et Joseph RobinneSalle : Salle en BoisDurée estimée :01h15Genre : Théâtre ContemporainÂge : Tout public à partir de 12 ansDu 28 septembre au 15 octobre 2023Du jeudi et vendredi à 19h00Samedi à 19h30Samedi et dimanche à 14h30Relâche le 13 octobreAccueil : Bar : une heure avant le début des spectacles.Moyens d’accès :En voiture: Arrivé à l’esplanade derrière le Château de Vincennes, longer le Parc Floral jusqu’au rond-point de la Pyramide et prendre à gauche (Cartoucherie).Métro : Château de Vincennes, puis autobus 112 arrêt Cartoucherie.Tram : Porte Dorée puis bus 201 arrêt Plaine de la Faluère.

Réservez votre billet ici

Château de Vincennes, puis autobus 112 arrêt Cartoucherie ou navette gratuite (sauf le samedi à 16h) Château de Vincennes, puis autobus 112 arrêt Cartoucherie ou navette gratuite (sauf le samedi à 16h) Arrivé à l’esplanade derrière le Château de Vincennes, longer le Parc Floral jusqu’au rond-point de la Pyramide et prendre gauche (Cartoucherie)

SALLE EN BOIS – TH.DE L’EPEE DE BOIS

LA CARTOUCHERIE Paris 75012

Réservez votre billet ici