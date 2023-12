Réveillon dansant de la St-Sylvestre Salle Emilie Andéol Marcheprime, 31 décembre 2023, Marcheprime.

Marcheprime Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

Une soirée pleine de surprises pour terminer l’année en beauté, organisé par l’association ARACA(Association Réunionnaise des Ami(e)s et Connaissances de l’Aquitaine).

Sur inscription via l’association : araca33.974 @orange.fr ou 06.89.77.80.42

Détail repas sur : https://www.facebook.com/profile.php?id=100064871559454.

Salle Emilie Andéol

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



