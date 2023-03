Troc à plantes Salle Emile Rousseau Le Plessis-Macé Catégories d’Évènement: Le Plessis-Macé

Troc à plantes Salle Emile Rousseau, 15 avril 2023, Le Plessis-Macé. Troc à plantes Samedi 15 avril, 09h00 Salle Emile Rousseau Entrée libre Le Troc à plantes a lieu le samedi 15 Avril de 9h à 12h à la salle Emile Rousseau du Plessis Macé (commune déléguée de Longuenée en Anjou).

Ouvert à tous les passionné(e)s de plantes et de jardins, jardinier(e)s en herbe ou confirmé etc., à l’exclusion des professionnels.Echange de plantes, graines, boutures ou petits outillage Salle Emile Rousseau rue d’Anjou – Le Plessis Macé 49770 Longuenée en Anjou Le Plessis-Macé 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « longuenee.nature@longuenee-en-anjou.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

