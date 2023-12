MEMOIRE ET SENIORS : « Je ne me souviens plus très bien » Salle Emile Noël Sainte-Menehould, 15 décembre 2023, Sainte-Menehould.

Vendredi 15 décembre, 14h00 Salle Emile Noël

Les problèmes de mémoire accompagnent le quotidien de la plupart des seniors et viennent perturber leur quotidien. Dans la majorité des cas, il s’agit d’un simple manque d’attention ou de stimulation. Que mettre en place alors pour éviter que les oublis, petits ou grands, ne nuisent à la vie ? Comment préserver ce bien précieux que représente notre mémoire ?

La MSA Marne Ardennes Meuse et l’Association de Santé d’Education et de Prévention sur les Territoires (ASEPT) de Champagne-Ardenne vous proposent d’y voir plus clair et vous invitent à la représentation « Je ne me souviens plus très bien » de la compagnie Entrées de Jeu suivi de l’intervention du Dr Eric Kariger (gériatre). Elle est composé d’un prologue, de trois situations problématiques et d’un épilogue :

Prologue : Tête de Linotte

Marguerite, Etienne, Jasmine et Léon ont fréquemment des oublis qui compliquent leur existence : doivent-ils pour autant baisser les bras face à ces petits tracas du quotidien ?

1- Dites tout de suite que je perds la boule !! :

César oublie de plus en plus de choses mais trouve toutes les justifications possibles pour dire que c’est normal. Alors comment gérer les problèmes de mémoire quand la personne est dans le déni et quand elle refuse de s’organiser ?

2- Par coeur ! :

Lors d’une répétition de théâtre amateur, Christiane s’effondre après s’être embrouillée dans son texte qu’elle pensait pourtant connaitre par coeur et elle dit vouloir arrêter le théâtre. Comment la rassurer et comment lui faire comprendre que la mémoire se travaille au long cours ?

3- La mémoire qui flanche :

Certains oublis impactent plus certaines personnes que d’autre. Simone se retrouve dans un état de stress assez important après plusieurs oublis et lorsqu’elle ne retrouve plus sa voiture, elle alerte sa famille. Quoi faire face à sa détresse et surtout comment l’aider face à son renoncement ?

Épilogue : Devoir de mémoire

A quoi bon préserver la mémoire quand plus personne ne s’y intéresse ? Déçu par l’attitude de ses enfants et petits-enfants qui semblent faire peu de cas de ses souvenirs, Gaspard ne vient plus à l’atelier Mémoire et décide de jeter tous ses souvenirs. Comment le persuader qu’il compte encore pour quelque chose ?

Cette représentation est gratuite et ouverte à tous

Salle Emile Noël Rempart des Capucins Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est

