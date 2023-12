Rencontre interdépartementale des groupes de capoeira bretons Salle Emeraude Locoal-Mendon Catégories d’Évènement: Locoal-Mendon

fin : 2024-01-14 16:30:00 . Profitez d’un moment privilégié pour venir voir une belle démonstration de capoeira et s’en faire une idée, pour les petits et les grands, intéressés de près ou de loin. La journée se compose d’un cours de maître pour les adhérents de 10h30 à 13h30 environ, et d’une ronde de capoeira (démo) de 14h30 à 16h30 environ. .

Salle Emeraude

Locoal-Mendon 56550

