Deux-Sèvres Visite libre d’un espace dédié aux musiques actuelles Salle Émeraude Bressuire, 16 septembre 2023, Bressuire. Visite libre d’un espace dédié aux musiques actuelles Samedi 16 septembre, 10h00 Salle Émeraude Gratuit. Entrée libre. Visitez librement cet espace dédié aux musiques actuelles géré par l’association Boc’Hall.

Ouverte au public depuis 1995, la salle Emeraude dispose également de 3 boxs de répétitions.

Pariciptez à un mini puces culturelles à partir de 16h et à un apéro-concert avec Nofing (pop/rock acoustique) à partir de 19h. Salle Émeraude 20 place Dupin, 79350 Bressuire Bressuire 79300 Le Lineau Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 06 29 45 07 16 http://www.boc-hall.org Découvrez cette salle de concert, lieu culturel, espace de d’échange et de partage. Parking. Accès PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

