Bal Trad
Dimanche 19 novembre, 15h30
Salle Elodie, Sougy-sur-Loire (58)
8€

L'association Rézo'nances vous invite à un après-midi dansant, animé par les groupes de musiques traditionnelles suivant :
– l'acordasyboudu 22
– BalDhaZar : Musiciens de Rézo'nances
– Le duo des Nones

Un buffet sucré ainsi qu'une buvette seront à votre disposition.

Entrée : 8€ / 6€ (adhérent Rézo'nances)

source : événement Bal Trad publié sur AgendaTrad

Salle Elodie, 58300 Sougy-sur-Loire, France

2023-11-19T15:30:00+01:00 – 2023-11-19T19:30:00+01:00

Lieu: Salle Elodie, Sougy-sur-Loire (58)
Adresse: Salle Elodie, 58300 Sougy-sur-Loire, France

