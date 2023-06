22e Août Musical : Chostakovitch et Escaich Salle Elie de Brignac Deauville, 1 août 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Écrite entre l’hôpital et sa datcha par un Chostakovitch au bout de sa vie, cette extraordinaire et ultime symphonie, riche de citations (Wagner, Rossini, Bach) et de réminiscences de ses propres œuvres (« Lady Macbeth »), méritait une transcription (autorisée par l’auteur) pour petit ensemble de chambre mettant en valeur les nombreuses percussions d’origine.

Les trios Messiaen et Xenakis ont eu la bonne idée de commander son équivalent actuel et pour le même effectif au magicien de l’orchestration contemporaine qu’est Thierry Escaich.

Programme :

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)

Symphonie n° 15 op. 141, transcription pour percussions, célesta, violon et violoncelle de Viktor Derevianko.

Thierry Escaich (1965-)

Création. Commande de la Fondation Singer-Polignac et des Amis de la musique à Deauville pour les trios Messiaen et Xenakis.

Musiciens :

TRIO MESSIAEN

David Petrlik, violon

Volodia van Keulen, violoncelle

Philippe Hattat, piano

TRIO XENAKIS

Emmanuel Jacquet

Rodolphe Théry

Nicolas Lamothe.

2023-08-01 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-01 . .

Salle Elie de Brignac

Deauville 14800 Calvados Normandie



Written between the hospital and his dacha by a Shostakovich at the end of his life, this extraordinary and ultimate symphony, rich in quotations (Wagner, Rossini, Bach) and reminiscences of his own works (« Lady Macbeth »), deserved a transcription (authorized by the composer) for small chamber ensemble, highlighting the many original percussion instruments.

The Messiaen and Xenakis trios had the good idea of commissioning Thierry Escaich, the magician of contemporary orchestration, to write the present-day equivalent for the same number of players.

Program :

Dmitri Shostakovich (1906-1975)

Symphony No. 15 Op. 141, transcription for percussion, celesta, violin and cello by Viktor Derevianko.

Thierry Escaich (1965-)

First performance. Commissioned by the Fondation Singer-Polignac and Les Amis de la Musique à Deauville for the Messiaen and Xenakis trios.

Musicians :

MESSIAEN TRIO

David Petrlik, violin

Volodia van Keulen, cello

Philippe Hattat, piano

XENAKIS TRIO

Emmanuel Jacquet

Rodolphe Théry

Nicolas Lamothe

Escrita entre el hospital y su dacha por un Shostakovich al final de su vida, esta extraordinaria y última sinfonía, rica en citas (Wagner, Rossini, Bach) y reminiscencias de sus propias obras (« Lady Macbeth »), merecía una transcripción (autorizada por el compositor) para pequeño conjunto de cámara que pusiera de relieve los numerosos instrumentos de percusión originales.

Los tríos Messiaen y Xenakis tuvieron la buena idea de encargar a Thierry Escaich, mago de la orquestación contemporánea, que escribiera el equivalente actual para el mismo número de intérpretes.

Programa:

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)

Sinfonía nº 15 Op. 141, transcripción para percusión, celesta, violín y violonchelo de Viktor Derevianko.

Thierry Escaich (1965-)

Estreno. Encargo de la Fundación Singer-Polignac y de los Amigos de la Música de Deauville para los tríos Messiaen y Xenakis.

Músicos :

TRÍO MESSIAEN

David Petrlik, violín

Volodia van Keulen, violonchelo

Philippe Hattat, piano

TRÍO XENAKIS

Emmanuel Jacquet

Rodolphe Théry

Nicolas Lamothe

Diese außergewöhnliche und letzte Symphonie, die von Schostakowitsch am Ende seines Lebens zwischen Krankenhaus und Datscha geschrieben wurde, ist reich an Zitaten (Wagner, Rossini, Bach) und Reminiszenzen an seine eigenen Werke (« Lady Macbeth ») und verdient eine (vom Autor autorisierte) Transkription für ein kleines Kammerensemble, das die zahlreichen originalen Schlaginstrumente zur Geltung bringt.

Das Messiaen-Trio und das Xenakis-Trio hatten die gute Idee, das aktuelle Pendant in derselben Besetzung bei Thierry Escaich, dem Magier der zeitgenössischen Orchestrierung, in Auftrag zu geben.

Programm :

Dmitri Schostakowitsch (1906-1975)

Sinfonie Nr. 15 op. 141, Transkription für Schlagzeug, Celesta, Violine und Violoncello von Viktor Derevianko.

Thierry Escaich (1965-)

Uraufführung. Auftrag der Fondation Singer-Polignac und der Amis de la musique in Deauville für die Trios Messiaen und Xenakis.

Musiker:

TRIO MESSIAEN

David Petrlik, Violine

Volodia van Keulen, Violoncello

Philippe Hattat, Klavier

TRIO XENAKIS

Emmanuel Jacquet

Rodolphe Théry

Nicolas Lamothe

Mise à jour le 2023-05-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité