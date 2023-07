22e Août Musical Salle Elie de Brignac Deauville, 30 juillet 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Antichambre du Festival de Pâques, l’Août musical est une résidence estivale où quelques figures de proue de la nouvelle génération européenne de la musique de chambre invitent des cadets particulièrement doués et brillants. De la musique baroque sur instruments d’époque aux œuvres marquantes du XXe siècle, en passant par tous les chefs-d’œuvre classiques et romantiques, ces jeunes musiciens captivants convient à un voyage d’une richesse musicale exemplaire, d’Antonio Vivaldi à Mauricio Kagel.

Au programme de cette 22e édition :

– 8 concerts à la salle Elie-de-Brignac les 1er, 2, 4, 5, 8, 9, 11 et 12 août

– 2 mini-concerts de 45 minutes dans la chapelle des Franciscaines dans le cadre de l’exposition « Faites vos jeux » les 3 et 10 août

– 2 tables-rondes dans le cloître des Franciscaines les 30 juillet et 6 août.

Vendredi 2023-07-30 fin : 2023-08-12 . .

Salle Elie de Brignac

Deauville 14800 Calvados Normandie



The antechamber to the Easter Festival, the Août musical is a summer residency where some of the leading figures of the new European chamber music generation invite particularly gifted and brilliant cadets. From Baroque music on period instruments to twentieth-century masterpieces, classical and romantic, these captivating young musicians take us on a journey of exemplary musical richness, from Antonio Vivaldi to Mauricio Kagel.

On the program for this 22nd edition :

– 8 concerts at Salle Elie-de-Brignac on August 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 and 12

– 2 45-minute mini-concerts in the Chapelle des Franciscaines as part of the « Faites vos jeux » exhibition on August 3 and 10

– 2 round-table discussions in the Franciscan cloister on July 30 and August 6

Antesala del Festival de Pascua, l’Août musical es una residencia de verano en la que algunas de las principales figuras de la nueva generación de la música de cámara europea invitan a jóvenes músicos especialmente dotados y brillantes. Desde la música barroca con instrumentos de época hasta las obras más importantes del siglo XX, pasando por todas las obras maestras clásicas y románticas, estos cautivadores jóvenes músicos le invitan a un viaje de riqueza musical ejemplar, desde Antonio Vivaldi hasta Mauricio Kagel.

En el programa de esta 22ª edición

– 8 conciertos en la Sala Elie-de-Brignac los días 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 y 12 de agosto

– 2 miniconciertos de 45 minutos en la capilla franciscana, en el marco de la exposición « Faites vos jeux », los días 3 y 10 de agosto

– 2 mesas redondas en el claustro franciscano los días 30 de julio y 6 de agosto

Der Musikalische August ist das Vorzimmer des Osterfestivals und eine Sommerresidenz, in der einige der führenden Vertreter der neuen europäischen Kammermusikgeneration besonders begabte und brillante jüngere Musiker einladen. Von Barockmusik auf historischen Instrumenten über alle klassischen und romantischen Meisterwerke bis hin zu bedeutenden Werken des 20. Jahrhunderts laden diese fesselnden jungen Musiker zu einer Reise voller musikalischer Vielfalt ein, von Antonio Vivaldi bis Mauricio Kagel.

Das Programm der 22. Ausgabe:

– 8 Konzerte im Saal Elie-de-Brignac am 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. und 12. August

– 2 Mini-Konzerte von 45 Minuten in der Kapelle der Franziskanerinnen im Rahmen der Ausstellung « Faites vos jeux » am 3. und 10. August

– 2 Diskussionsrunden im Franziskanerinnen-Kloster am 30. Juli und 6. August

Mise à jour le 2023-06-30 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité