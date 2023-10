Forum Open Agrifood 2023 Salle Eiffel Orléans, 27 novembre 2023, Orléans.

Forum Open Agrifood 2023 27 et 28 novembre Salle Eiffel Entrée libre

[ Evénement] Le 10ème édition du #Forum #OpenAgrifood aura lieu les 27 et 28 novembre prochains à la Salle Eiffel et au Centre de Conférences d’#Orléans !

Discutons prix et valeurs de l’alimentation avec un programme complet : débat citoyen, conférences, déjeuners thématiques, présentations d’initiatives, concours d’éloquence…

Salle Eiffel 15 Rue de la Tour Neuve, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T18:00:00+01:00 – 2023-11-27T22:30:00+01:00

2023-11-28T09:00:00+01:00 – 2023-11-28T17:30:00+01:00

Alimentation Agriculture