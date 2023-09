32ème Salon d’Auteurs d’Objectif Image – Orléans image Salle Eiffel Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

OBJECTIF IMAGE – ORLEANS IMAGE vous invite au 32ème Salon National d'Auteurs du vendredi 13 octobre 2023 au 22 octobre 2023.

Salle Eiffel à Orléans

Salle Eiffel à Orléans

Horaires : Week-end 10h à 19h

Semaine 13h à 19h

ENTREE LIBRE

Salle Eiffel
15 Rue de la Tour Neuve, 45000 Orléans

2023-10-13T13:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:00:00+02:00

