Une démarche de photographie post documentaire par Patrick Jolivat Salle Eiffel, 15 avril 2023, Orléans.

Une démarche de photographie post documentaire par Patrick Jolivat Samedi 15 avril, 15h00 Salle Eiffel Entrée libre et gratuite

Patrick JOLIVAT plasticien et ancien membre du PCCO nous présente « une démarche de photographie post documentaire ».

Bibliographie :

J’ai intégré ce monde dans le Gâtinais et ai passé ma jeunesse en Touraine.

Je vis et travaille à Orléans.

Depuis l’enfance, je suis passionné par les arts : dessin, peinture, photo et musique.

J’ai eu des activités et formations variées dans les domaines des arts.

En parallèle, j’ai mené une carrière d’ingénieur d’études dans l’industrie.

Je suis maintenant titulaire d’un master 2 de recherche en arts plastiques de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (création et plasticités contemporaines).

Je travaille sur l’anthropocène et ses conséquences sociales et environnementales.

Salle Eiffel 15 Rue de la Tour Neuve, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T15:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:30:00+02:00

2023-04-15T15:00:00+02:00 – 2023-04-15T16:30:00+02:00

Jolivat demarche