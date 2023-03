Festival de Carnets de voyage Salle Eiffel, 18 mars 2023, Orléans.

Festival de Carnets de voyage 18 et 19 mars Salle Eiffel Entrée libre

Les 18 et 19 mars 2023, l’association Aventure du bout du monde organise son premier Festival de Carnets de voyage.

L’idée ? Mettre en avant une catégorie de globe-trotters bien particulière : les globe-croqueurs, ces voyageurs qui partent carnet à dessins en main et qui dessinent, croquent ou peignent ce qu’ils voient durant leur périple.

Ces carnettistes, venus de toute la France, seront 30 à exposer leur travail aux yeux du public lors de cette édition.

Les après-midi, des vidéos de démonstration seront projetées et des ateliers en extérieurs seront organisés (sur inscription).

Samedi 18 mars, trois évènements marqueront la soirée : un concert-dessiné Tracer la route à 18h Tracer la route, la projection du film Frontière(s) à 20h30 et de La traversée de l’Inde à vélo à 21h15. La traversée de l’Inde à vélo

Dimanche 19 mars, la section orléanaise des Urban Sketchers (un collectif mondial de croqueurs d’ambiances urbaines) organisera une sortie croquis dans les rues avoisinantes.

A 17h la remise des prix du concours carnets de voyage aura lieux.

Salle Eiffel 15 Rue de la Tour Neuve, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://orleans.abm.fr/ »}, {« data »: {« author »: « Franu00e7ois Gaillard », « cache_age »: 86400, « description »: « Teaser du concert dessinu00e9 « Tracer la Route »nMarie Bobin : dessinsnFranu00e7ois Gaillard : chansonsnLu00e9na Pradelle : animationsnFlorent Oliva : scu00e9nographie », « type »: « video », « title »: « TRACER LA ROUTE [Concert Dessinu00e9] », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/kaTkLS8Mmrk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=kaTkLS8Mmrk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCUvIQITUF8geVYOQ8jsIAeA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/kaTkLS8Mmrk »}, {« data »: {« author »: « Jeremie Bonamant Teboul », « cache_age »: 86400, « description »: « Extraits du livre et du film u00ab Traversu00e9e de lu2019Inde u00e0 vu00e9lo u00bbnUne aventure humaine et artistiquenwww.jeremiebt.comnhttp://inde-a-velo.jeremiebt.com/ », « type »: « video », « title »: « Carnet de voyage « Traversu00e9e de l’Inde u00e0 vu00e9lo » », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/3Z764_d7Bno/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=3Z764_d7Bno », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCDDXmkc_wItykI48CiGUtqA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=3Z764_d7Bno »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T22:30:00+01:00

2023-03-19T10:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00

gratuit