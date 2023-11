Expo Salle Edmond Maupoil Chantelle, 2 décembre 2023, Chantelle.

Chantelle,Allier

Loisirs créatifs, travaux d’aiguilles patchwork. Pensez à vos cadeaux de fin d’année..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Salle Edmond Maupoil

Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Creative hobbies, patchwork needlework. Think about your end-of-year gifts.

Ocio creativo, labores de patchwork. Piensa en tus regalos de fin de año.

Kreative Freizeitgestaltung, Patchwork-Nadelarbeiten. Denken Sie an Ihre Weihnachtsgeschenke.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme Val de Sioule