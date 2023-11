La Boîte à Jeux à Saint-Christoly-Médoc Salle Edgard Pillet Saint-Christoly-Médoc, 4 décembre 2023, Saint-Christoly-Médoc.

Saint-Christoly-Médoc,Gironde

L’Office de Tourisme Médoc-VIgnoble vous informe :

La Boîte à jeux vous invite à une après-midi détente le premier lundi de chaque mois : bridge, backgamon, tarot, scrabble, belote, jeu de dames, échecs, tous les jeux de société sont les bienvenus.

Amener votre ou vos jeux préférés et passez un moment convivial autour d’un café.

Sur inscription..

2023-12-04 fin : 2024-07-01 18:00:00. EUR.

Salle Edgard Pillet

Saint-Christoly-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Médoc-VIgnoble Tourist Office informs you:

La Boîte à jeux invites you to a relaxing afternoon on the first Monday of each month: bridge, backgammon, tarot, scrabble, belote, a checkers, chess – all board games are welcome.

Bring your favorite game or games and enjoy a convivial moment over a cup of coffee.

Registration required.

La Oficina de Turismo de Médoc-VIgnoble le informa:

La Boîte à jeux le invita a una tarde de descanso el primer lunes de cada mes: bridge, backgammon, tarot, scrabble, belote, damas, ajedrez… todos los juegos de mesa son bienvenidos.

Traiga su juego o juegos favoritos y disfrute de una charla amistosa tomando un café.

Inscripción obligatoria.

Das Fremdenverkehrsamt Médoc-VIgnoble informiert Sie :

La Boîte à jeux lädt Sie an jedem ersten Montag im Monat zu einem entspannten Nachmittag ein: Bridge, Backgamon, Tarot, Scrabble, Belote, Dame, Schach – alle Gesellschaftsspiele sind willkommen.

Bringen Sie Ihr Lieblingsspiel oder Ihre Lieblingsspiele mit und verbringen Sie einen geselligen Moment bei einer Tasse Kaffee.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Médoc-Vignoble