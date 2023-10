DIMANCHE JEUX ET GOÛTER PARTAGÉ Salle Dussaut Saint-Privat-de-Vallongue, 15 octobre 2023, Saint-Privat-de-Vallongue.

Saint-Privat-de-Vallongue,Lozère

Dimanche 15 octobre, rendez-vous à 17h à la salle Dussaut à Saint Privat de Vallongue pour partager un moment autour de jeux de société / jeux de cartes, avec un goûter partagé. Ouvert à tous de 7 à 99 ans !….

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

Salle Dussaut

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie



Sunday October 15, 5pm at the Salle Dussaut in Saint Privat de Vallongue to share a moment around board games / card games, with a shared snack. Open to all, ages 7 to 99!

El domingo 15 de octubre, nos vemos a las 17.00 h en la Salle Dussaut de Saint Privat de Vallongue para jugar a juegos de mesa y merendar. Abierto a todos, de 7 a 99 años.

Am Sonntag, den 15. Oktober, treffen wir uns um 17 Uhr in der Salle Dussaut in Saint Privat de Vallongue, um einen Moment rund um Gesellschaftsspiele / Kartenspiele mit einem gemeinsamen Snack zu verbringen. Offen für alle von 7 bis 99 Jahren!

Mise à jour le 2023-10-09 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère