Fête de la Saint-Nicolas Salle Dunoyer de Segonzac Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Fête de la Saint-Nicolas Salle Dunoyer de Segonzac Viroflay, 9 décembre 2023, Viroflay. Fête de la Saint-Nicolas Samedi 9 décembre, 15h00 Salle Dunoyer de Segonzac Tarif spectacle : 5 € par famille, gratuit pour les familles membres du jumelage. Atelier bricolage gratuit. – 15h : ateliers bricolage décoration de Noël

– 16h : spectacle « Un Noël étoilé » pour les 3-10 ans. Charly, astronome en herbe, est impatient car ce soir c’est Noël, le ciel sera magique et plein de merveilles. Soudain, il découvre Céleste, la petite étoile qui aime tant la planète terre qu’elle s’y est perdue. Charly décide d’aider la petite étoile à rentrer chez elle car elle doit guider le soir même le grand traîneau du Père Noël. Mais arrivera-t-elle à temps pour cette tournée ?

Suivi d’un goûter de Noël et dégustation d’un vin chaud pour les adultes. Salle Dunoyer de Segonzac 14, avenue des Combattants 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Viroflay, Yvelines Autres Lieu Salle Dunoyer de Segonzac Adresse 14, avenue des Combattants 78220 Viroflay Ville Viroflay Departement Yvelines Lieu Ville Salle Dunoyer de Segonzac Viroflay latitude longitude 48.802895;2.172453

Salle Dunoyer de Segonzac Viroflay Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viroflay/