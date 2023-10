Concert Fred Gehod Salle Dunoyer de Segonzac Viroflay, 25 novembre 2023, Viroflay.

Concert Fred Gehod Samedi 25 novembre, 20h30 Salle Dunoyer de Segonzac 15 € et 8 € (chômeurs, étudiants, moins de 15 ans)

Chansons gauloises sans filtre.

Fred Gehog associe la richesse de la poétique française à l’énergie du rock’n’roll… Son répertoire mêle des reprises de grands noms de la variété, Brassens, Aznavour, Vian, Yanne, Perret… et des compositions personnelles, accompagné de Karo Gorille à la guitare et de Gilles Broux.

Fonds reversés à l’ONG bangladaise GK-Savar, depuis 50 ans au service des plus démunis du Bangladesh.

Salle Dunoyer de Segonzac 14, avenue des Combattants 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 73 37 13 67 »}, {« type »: « email », « value »: « mjpbecue7@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00