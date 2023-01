STOOOP ! Conférence-débat contre le harcèlement scolaire Salle Dunoyer de Segonzac, 7 janvier 2023, Viroflay.

STOOOP ! Conférence-débat contre le harcèlement scolaire Samedi 7 janvier, 14h30 Salle Dunoyer de Segonzac

Sur inscription

Les collégiens sont conviés à une après-midi de partage et de réflexion autour de ce thème malheureusement trop actuel

Salle Dunoyer de Segonzac 14, avenue des Combattants 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France [{“link”: “mailto:arcados@ville-viroflay.fr”}, {“data”: {“cache_age”: 86400, “description”: “Merci de remplir ce formulaire afin de vous pru00e9-inscrire u00e0 la journu00e9e Pru00e9vention organisu00e9e par la Commission des jeunes le 7 janvier 2023”, “type”: “rich”, “title”: “Journu00e9e de pru00e9vention contre le harcu00e8lement scolaire. Confu00e9rence de l’association “Marion la main tendue”” 7 janvier 2023″”, “”thumbnail_url””: “”https://lh5.googleusercontent.com/Qf4pWZpmXVf8GKq9d19SdihAXip9WzCzzguEx6CxgC4WEL9r1JOEoWjVNbCJVRph2zrNXq0mLnM=w1200-h630-p””, “”version””: “”1.0″”, “”url””: “”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU24QonwmUPkOm9sUdAX5DOHXlxLI-IoY0iSrKAmZua8r5jw/viewform?embedded=true””, “”thumbnail_height””: 200, “”thumbnail_width””: 200, “”options””: {“”_height””: {“”label””: “”Adjust height””, “”placeholder””: “”ex.: 600, in px””, “”value””: 1838}}, “”messages””: [“”If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after “”Next”” is clicked in the form).””], “”html””: “”



Pour que ce ne soit plus une fatalité, les membres de la Commission des jeunes ont décidé d’agir en organisant un temps de prévention, en partenariat avec l’association Marion la Main tendue. Les collégiens sont conviés à une après-midi de partage et de réflexion autour de ce thème malheureusement trop actuel. Après une rencontre-débat qui s’est déroulée en juin, il s’agit du deuxième événement organisé par les jeunes pour lutter contre le harcèlement.

L’association Marion la Main tendue a été créée par Nora Fraisse, maman de Marion victime de harcèlement et décédée en 2013. Elle est l’auteur de Marion, 13 ans pour toujours et Stop au harcèlement (éditions Calmann-Levy, 2015). En France, environ un élève sur dix subit le harcèlement à l’école ou via les réseaux sociaux. Le harcèlement peut toucher n’importe qui. C’est une violence au quotidien, répétée d’une personne ou d’un groupe de personnes à l’égard d’une autre. Physique, verbal, psychologique, le harcèlement peut prendre plusieurs formes.Pour que ce ne soit plus une fatalité, les membres de la Commission des jeunes ont décidé d’agir en organisant un temps de prévention, en partenariat avec l’association Marion la Main tendue. Les collégiens sont conviés à une après-midi de partage et de réflexion autour de ce thème malheureusement trop actuel. Après une rencontre-débat qui s’est déroulée en juin, il s’agit du deuxième événement organisé par les jeunes pour lutter contre le harcèlement.L’association Marion la Main tendue a été créée par Nora Fraisse, maman de Marion victime de harcèlement et décédée en 2013. Elle est l’auteur de Marion, 13 ans pour toujours et Stop au harcèlement (éditions Calmann-Levy, 2015). Plus d’informations au 01 30 24 20 57 – arcados@ville-viroflay.fr Nombre de places limité. Remplissez le formulaire pour réserver votre place :

Cliquez-ici pour réserver

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T14:30:00+01:00

2023-01-07T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Viroflay, Yvelines Autres Lieu Salle Dunoyer de Segonzac Adresse 14, avenue des Combattants 78220 Viroflay Ville Viroflay Age minimum 11 Age maximum 15 lieuville Salle Dunoyer de Segonzac Viroflay Departement Yvelines

Salle Dunoyer de Segonzac Viroflay Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viroflay/

STOOOP ! Conférence-débat contre le harcèlement scolaire Salle Dunoyer de Segonzac 2023-01-07 was last modified: by STOOOP ! Conférence-débat contre le harcèlement scolaire Salle Dunoyer de Segonzac Salle Dunoyer de Segonzac 7 janvier 2023 Salle Dunoyer de Segonzac Viroflay viroflay

Viroflay Yvelines