SOVIET SUPREM SALLE DUMOULIN Riom, 27 janvier 2024, Riom.

Un message envoyé par fax, datant du 2 janvier 2018, a été intercepté en Sibérie. Provenant d’une ville inconnue dans le monde au numéro de la poste de Lakoutsk, cette lettre était adressée au célèbre animateur de radio ondes courtes Fm, Popoyo Dagoul Piblivski, plus connu par ses auditeurs sous le pseudonyme de Bulusdu Yoryor. Les quelques mots résument l’ascension d’un duo musical français Soviet Suprem qui sort son nouvel album avec la ferme intention de conquérir la planète.Derrière Soviet Suprem se cachent deux musiciens parisiens bien connus de la scène musicale française. Composé de Sylvester Staline (alias R.wan chanteur du groupe Java), John Lénine (alias Toma Feterman, chanteur de La Caravane Passe) et de DJ Croute Chef, Soviet Suprem est un groupe qui s’amuse des clichés de l’ère soviétique.Leur musique festive fusionne humour décalé, flows hip hop, musique punk, électro, influences des pays de l’est et folklore des balkans, le tout joué avec une énergie rock.Sur scène, Soviet Suprem créent un véritable show autour d’une imagerie communiste bien ficelée. Tels des dictateurs, ils font vibrer le public qui s’exécute à chacune de leurs revendications générant ainsi une ambiance de folie.

Tarif : 20.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:45

SALLE DUMOULIN AVENUE PIERRE DE NOLHAC 63200 Riom 63