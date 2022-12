Doolin’ Salle Dumas | Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

Doolin’ Salle Dumas | Bar-le-Duc, 10 mars 2023, Bar-le-Duc. Doolin’ Vendredi 10 mars 2023, 20h30 Salle Dumas | Bar-le-Duc

18.00 €

Musique traditionnelle irlandaise Salle Dumas | Bar-le-Duc 1 Place Sainte-Catherine, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est Puisant son inspiration au gré de ses aventures humaines et musicales, Doolin’ s’est rapidement imposé comme l’un des groupes les plus novateurs de musique irlandaise à l’échelle internationale. Sur scène, les six musiciens délivrent une chaleur et une énergie scénique contagieuse.

Transportés vers les vertes contrées irlandaises, vous ne pouvez que danser !

(bar et petite restauration).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:30:00+01:00

2023-03-10T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Salle Dumas , Bar-le-Duc Adresse 1 Place Sainte-Catherine, 55000 Bar-le-Duc Ville Bar-le-Duc lieuville Salle Dumas , Bar-le-Duc Bar-le-Duc Departement Meuse

Salle Dumas , Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc/

Doolin’ Salle Dumas | Bar-le-Duc 2023-03-10 was last modified: by Doolin’ Salle Dumas | Bar-le-Duc Salle Dumas , Bar-le-Duc 10 mars 2023 Bar-le-Duc Salle Dumas | Bar-le-Duc Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse