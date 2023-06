Atelier musical « En fanfare ! » Salle Dulcie September Nangis Nangis Catégories d’Évènement: Nangis

Seine-et-Marne Atelier musical « En fanfare ! » Salle Dulcie September Nangis, 12 juillet 2023, Nangis. Atelier musical « En fanfare ! » 12 et 13 juillet Salle Dulcie September Sur inscription Venez participer à des ateliers de musique pour préparer une fanfare musicale le 14 juillet à Nangis, avec une équipe de musiciens de la Compagnie Pôle K qui apportent les instruments. Pas de prérequis particuliers. Les enfants et leurs parents sont les bienvenus. Salle Dulcie September 5 cours Emile Zola 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0756213734 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

