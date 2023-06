Speed show ! Salle Dulcie September Nangis, 11 juillet 2023, Nangis.

Speed show ! 11 – 14 juillet Salle Dulcie September Participation aux trois ateliers de préférence

Le speed show est un spectacle vivant en plein air, participatif et construit par les habitants ! Karim Sebbar, accompagné de deux musiciens, constituera du 11 au 13 juillet une fanfare composée d’enfants des accueils de loisirs et d’habitants souhaitant se produire.

Entrainements et répétitions les 11, 12 et 13 juillet de 9h30 à 12h cour Emile Zola à Nangis

Répétition le 14 juillet journée dans le parc de Nnagis avec pique nique

Spectacle fanfardesque avec tout le monde le 14 juillet à 16h dans le parc de la Mairie

Salle Dulcie September 5 cours Emile Zola 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France

2023-07-11T09:30:00+02:00 – 2023-07-11T12:00:00+02:00

2023-07-14T10:00:00+02:00 – 2023-07-14T18:00:00+02:00

©Brie Nangissienne