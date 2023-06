Marches solidaires Salle Dulcie September Nangis Nangis Catégories d’Évènement: Nangis

Seine-et-Marne Marches solidaires Salle Dulcie September Nangis, 1 juillet 2023, Nangis. Marches solidaires 1 et 2 juillet Salle Dulcie September Participation libre (à partir de 1€ par adulte) Samedi 1er juillet à NANGIS

Au choix marches adaptées de 4km et 8km.

Départs échelonnés de 9h30 à 10h30 :

R.V Stade de Nangis à 9h- Parking en face de la piscine Dimanche 2 juillet à Mormant

Départ à 14h :

– Marche accompagnée par une « Banda »

– Suivie d’un spectacle festif gratuit ouvert à tous à la salle des fêtes de

Mormant organisé par l’A.P.I.H. :

Compagnie des Z’Humbles cabaret d’improvisation

« Les Chillers Accoustic Band » concert électro acoustique. Salle Dulcie September 5 cours Emile Zola 77370 Nangis Nangis 77370 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T12:00:00+02:00

