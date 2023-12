Cap ou Pas Cop ? La fresque du climat 2023 Salle Duchesse Anne Le pouliguen, 9 décembre 2023 13:00, Le pouliguen.

La Fresque du Climat : atelier ludique, scientifique et collaboratif qui s’appuie sur les travaux et les préconisations des experts du GIEC.

Atelier organisé par l’antenne de Saint-Nazaire et presqu’île dans le cadre de la COP28, avec le soutien et la participation des associations : Défense de l’Environnement de la Côte Sauvage (DECOS) et Transitions en Côte Sauvage (TECS).

Réservation obligatoire en ligne

Tout public à partir de 16 ans.

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

