BELMONDO QUINTET Vendredi 5 avril 2024, 20h00 Salle du Vigean – Eysines TARIFS : PLEIN 24,50€ / RÉDUIT 17,50€

Deux musiciens et un groupe d’exception pour grandes aventures musicales !

Fondé à la fin des années 1980, le Belmondo Quintet s’articule sur la paire complice formée depuis l’enfance par Lionel et Stéphane Belmondo. Dès ses premières apparitions, sur scène comme sur disque, le groupe a imprimé sa marque dans le paysage français du jazz, en défendant bec et ongles le droit de jouer une musique intense et spirituelle, résolument acoustique, qui réactualisaient les concepts du jazz moderne. Et c’est le propre du jazz, de s’inspirer constamment de sa tradition pour se réinventer et se remettre en jeu. Les frères Belmondo le font depuis toujours, et parlent ce langage avec une belle authenticité !

Concert co-organisé avec Musiques de Nuit/ Le Rocher de Palmer

