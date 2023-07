BIP vs LNI – MATCH IMPROVISATION Salle du Vigean – Eysines Eysines, 23 mars 2024, Eysines.

BIP vs LNI – MATCH IMPROVISATION Samedi 23 mars 2024, 20h00 Salle du Vigean – Eysines TARIFS PLEIN 15,50 € / RÉDUIT 12,50 €

En avril 2023, lors des retrouvailles entre la BIP et la célèbre LNI, la salle du Vigean affichait complet ! Oui, vous étiez plus de 600 venu.e.s assister à la victoire de la Ligue Nationale d’Improvisation du Québec sur les improvisatrices et les improvisateurs bordelais. Mais qu’importe le résultat, vous diront-ils/elles ! Ce qui compte, c’est que le match était superbe et le spectacle total ! Un an après, revoici les deux équipes face à face, bien décidées à vous offrir une nouvelle rencontre artistique au sommet ! Et à ne rien lâcher ! Qu’importe le résultat ? Vraiment ? C’est vous qui en déciderez lors de cette revanche, dans une salle du Vigean survoltée, qui espère bien à nouveau afficher complet !

BORDEAUX IMPROVISATION PROFESSIONNELLE Direction artistique : Richard Perret Chargée de production : Julia Kerouanton Avec pour la BIP (en alternance) : Julie Brunie-Tajan, Aurélie Desert, Élodie Hamain, Aurélie Lopez, Anthony Benoit, David Vernet, Benjamin Viguier

LNI Direction artistique : Christian Brisson-Dargis

Salle du Vigean – Eysines Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556161810 https://www.eysines-culture.fr/ https://www.facebook.com/EysinesCulture [{« type »: « link », « value »: « https://mairie-eysines.maplace.fr/evenement/4652/bip-vs-lni »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T20:00:00+01:00 – 2024-03-23T21:30:00+01:00

