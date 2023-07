AVISHAI COHEN Salle du Vigean – Eysines Eysines, 16 mars 2024, Eysines.

AVISHAI COHEN Samedi 16 mars 2024, 20h00 Salle du Vigean – Eysines PLEIN TARIF : 24,50€ | TARIF REDUIT : 17,50€

Des lignes mélodiques fraîches et expansives, des rythmes divers et une grande élégance musicale !

Au cours des deux dernières décennies, le bassiste, chanteur et compositeur de renommée internationale Avishai Cohen a acquis la réputation d’être l’un des plus grands bassistes au monde.

Avec sa nouvelle formation en trio, entouré de deux musiciens exceptionnels (le pianiste Azeri Elchin Shirinov et la batteuse israélienne Roni Kaspi), il nous propose des compositions originales et profondes, arrangées avec une grande élégance. Un jazz teinté de nostalgie mais aussi empreint d’un romantisme échevelé, plein d’esprit, de joie, et de plaisir de jouer et de partager. Une musique somptueuse et subtile. Un vrai bonheur !

Concert co-organisé avec Musiques de Nuit / Le Rocher de Palmer

Salle du Vigean – Eysines Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556161810 https://www.eysines-culture.fr/ https://www.facebook.com/EysinesCulture [{« type »: « link », « value »: « https://mairie-eysines.maplace.fr/evenement/4676/avishai-cohen »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:30:00+01:00

2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T21:30:00+01:00

©Hamed-Djelou-scaled