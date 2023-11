BAL DES VOEUX Salle du Vigean – Eysines Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Gironde BAL DES VOEUX Salle du Vigean – Eysines Eysines, 19 janvier 2024, Eysines. BAL DES VOEUX Vendredi 19 janvier 2024, 19h00 Salle du Vigean – Eysines Formulaire d’inscription à partir du 1er janvier Tout droit sorti d’un tripot du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro dépoussière l’âge d’or du musette du Paris des années 30. Les musiciens enchaînent javas, valses, toupies, tango, paso, swing et autres rumbas, pour un bal canaille qui fait aussi la part belle aux chansons réalistes de Frehel, Damia, Piaf et Berthe Sylva ! Plongez dans ce bal des années 30 aux côtés de ces marlous pour un voyage dansé hors du temps !

Eysinaises, Eysinais vous êtes tous·tes convié·es à la fête pour démarrer l’année en dansant ! Salle du Vigean – Eysines Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556161810 https://www.eysines-culture.fr/ https://www.facebook.com/EysinesCulture [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/bal-des-voeux-2024 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

bal voeux ©La Taxe

