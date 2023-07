ROBERTO FONSECA TRIO Salle du Vigean – Eysines Eysines, 25 novembre 2023, Eysines.

ROBERTO FONSECA TRIO Samedi 25 novembre, 20h00 Salle du Vigean – Eysines TARIFS : PLEIN 24,50€ / RÉDUIT : 17,50€

Roberto Fonseca poursuit ses brillantes expérimentations, mix de musiques cubaines, d’électro et de jazz. Éclectisme, métissage et irrésistible envie de danser… Pas de doute, on est à Cuba !

Étoile scintillante au firmament du jazz cubain, Roberto Fonseca, c’est du vif-argent, toujours en mouvement, à la croisée du jazz, des musiques cubaines traditionnelles – son cubain, mambo, rumba, danzón – mais aussi du funk, du hip-hop et de l’électro. Son terreau est musical et culturel, entremêlant ses racines africaines et hispaniques. Sa soif d’expérimentation incessante et exaltante, sa technique éblouissante au piano, son éclectisme, lui valent d’être devenu le représentant majeur de la nouvelle génération de musiciens de la Havane et une référence jazzistique internationale. Son tout nouveau single annonce la couleur d’un album qui promet d’être festif, dans la droite ligne de son projet « La Gran Diversíon », Fonseca y renoue avec l’âge d’or de la musique cubaine !

Que vous connaissiez ou non les pas du mambo ou de la rumba, vêtu·es de vos plus beaux atours, vous ne résisterez pas à l’envie de vous déhancher sur les mélodies de celui qui est considéré aujourd’hui comme l’incarnation du renouveau de la musique cubaine !

***********************************************************************************************

Concert co-organisé avec Musiques de Nuit/Le Rocher Palmer

Salle du Vigean – Eysines Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556161810 https://www.eysines-culture.fr/ https://www.facebook.com/EysinesCulture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00