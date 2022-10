Chassol en concert Salle du Vigean – Eysines, 28 avril 2023, Eysines.

Chassol en concert Vendredi 28 avril 2023, 20h30 Salle du Vigean – Eysines

Un voyage musical

Salle du Vigean – Eysines Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rendez-vous vendredi 28 avril 2023 à 20h30 salle du Vigean pour le concert de Chassol.

Inspiré par Bruxelles et sa vocalité multilingue et polyphonique, Christophe Chassol fusionne images et sons de la capitale belge en un singulier portrait musical de la ville où jazz, pop, rock, hip-hop et musique classique se rencontrent et conversent au rythme des séquences interprétées sur scène avec humour et virtuosité.

On y croise une sélection d’artistes bruxellois aux profils variés, rappeur, chanteuse baroque, pianiste de renom, actrice, stand-upper, violoncelliste, trompettiste, tous filmés et enregistrés dans les lieux qu’ils ont eux-mêmes choisis de présenter.

Tarifs : plein 23 € / réduit 16,50 €



2023-04-28T20:30:00+02:00

2023-04-28T22:00:00+02:00

Flavien Prioreau