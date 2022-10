Bip vs. LNI Salle du Vigean – Eysines Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Gironde

Bip vs. LNI Salle du Vigean – Eysines, 1 avril 2023, Eysines. Bip vs. LNI Samedi 1 avril 2023, 20h30 Salle du Vigean – Eysines Échanges franco-québécois pour muscler vos zygomatiques ! Salle du Vigean – Eysines Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rendez-vous samedi 1er avril 2023 à 20h30 salle du Vigean pour le match d’impro Bip vs. LNI. Après 5 ans d’absence, la LNI (Ligue Nationale d’Improvisation) fait son grand retour en terre bordelaise, pour nous offrir un époustouflant match d’impro face à la BIP (Bordeaux Improvisation Professionnelle) ! L’improvisation théâtrale, c’est la discipline incontournable au Québec. Le match est une confrontation amicale entre deux équipes, qui improvisent des histoires sur des thèmes tirés au sort par l’arbitre du jeu. Une belle occasion de vivre ensemble une soirée unique, placée sous le signe de l’excellence théâtrale et de la rigolade ! Tarifs : 14,50 € / réduit 11,50 €

