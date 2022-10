Sly Johnson en concert Salle du Vigean – Eysines, 30 mars 2023, Eysines.

Salle du Vigean – Eysines Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rendez-vous jeudi 30 mars 2023 à 20h30 salle du Vigean pour le concert de Sly Johnson.

Artiste présent depuis plus de 20 ans sur la scène française, Sly Johnson porte au sein de sa voix une soul profonde et perçante. Il réalise et produit son 4e album, né pendant les 55 jours du premier confinement, d’où le titre 55.4.

Cet opus est la synthèse de la richesse de ses influences. Il offre un mélange de rythmes à la fois puissants, sensuels et sensibles où l’importance d’être en paix avec soi-même, l’amour, la volonté de se sentir en vie nous sont chantés.

Entre morceaux soul, rythmes funk, groove travaillé, touches de jazz et airs urbains, Sly Johnson, accompagné par le guitariste prodige Anthony Jambon et le non moins incroyable Laurent Salzard, nous transporte dans un registre musical riche en textures et en nuances qui laisse présager de grands moments de musique sur scène !

Tarifs : plein 23 € / réduit 16,50 €



