BIP vs. All Stars Salle du Vigean – Eysines, 3 mars 2023, Eysines. BIP vs. All Stars Vendredi 3 mars 2023, 20h30 Salle du Vigean – Eysines Le match d’impro théâtrale événement ! Salle du Vigean – Eysines Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine Rendez-vous vendredi 3 mars 2023 à 20h30 salle du Vigean pour le match d’impri BIP vs. All Stars. La BIP invite une belle brochette de stars à partager la patinoire : une équipe d’improvisateurs et improvisatrices chevronné·es. Il se murmure déjà qu’Arnaud Tsamère, Cécile Giroud (championne du monde d’improvisation) ou encore Yann Stotz (du duo comique Giroud et Stotz) seraient de la partie…

Venez retrouver l’ambiance des grands soirs, vivre un moment de rigolade ou encore soutenir votre équipe préférée, sous l’œil implacable de l’arbitre et dans l’ambiance surchauffée des grands Matchs d’Impro !

Voilà qui promet une rencontre explosive entre l’équipe girondine et les seigneurs de l’humour, pleine de fair-play et de punchlines, bref un match qui s’annonce déjà d’anthologie. Tarifs : plein 14,50 € / réduit 11,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T20:30:00+01:00

2023-03-03T22:00:00+01:00

