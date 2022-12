GRAND BAL DES VOEUX Salle du Vigean – Eysines, 20 janvier 2023, Eysines.

GRAND BAL DES VOEUX Vendredi 20 janvier 2023, 18h30 Salle du Vigean – Eysines

Formulaire d’inscription à partir du 3 janvier

Bringuebal – Le bal irrésistible

Salle du Vigean – Eysines Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

0556161810 https://www.eysines-culture.fr/ https://www.facebook.com/EysinesCulture

Commencer l’année en dansant, c’est la promesse du bal des vœux de la Ville !

Avec le Bringuebal, tout le monde peut danser librement. Et si la fête est pleine d’énergie, c’est qu’elle sent bon les retrouvailles, la surprise d’être embarqué-e dans une ronde aux accents russes ou italiens, et l’on s’étonne d’être déjà au milieu du soul train, à danser avec un-e inconnu-e, le sourire jusqu’aux oreilles. Car la force du Bringuebal, c’est la variété et la qualité du choix de ses 300 chansons, interprétées au plus proche de l’original ou complètement transformées, de Brel aux Rita Mitsouko, de Bowie à Stromae…

C’est foufou, ça vous porte et vous emporte personne ne peut y résister ! Eysinaises et Eysinais, vous êtes tou·te·s convié·e·s à la fête !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T18:30:00+01:00

2023-01-20T23:00:00+01:00

©Marcella Barbieri