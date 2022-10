ExCentriques – Cie Les Acrostiches Salle du Vigean – Eysines, 11 décembre 2022, Eysines.

ExCentriques – Cie Les Acrostiches Dimanche 11 décembre, 15h30 Salle du Vigean – Eysines

Les Acrostiches défient la gravité, dans tous les sens du terme !

Salle du Vigean – Eysines Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rendez-vous dimanche 11 décembre à 15h30 salle du Vigean pour le spectacle ExCentriques par la Compagnie Les Acrostiches.

Quatre acrobates et un musicien s’attaquent au gyropode en transformant ce moyen de transport individuel, stable et tranquille en agrès collectif, dangereux et incontrôlable. Avec ce gyropode, les Acrostiches ne reculent devant aucune pirouette mais cette curieuse roue motorisée est sensible et pas du tout destinée à des acrobates déjantés. Elle n’aime pas qu’on descende en marche, qu’on lui saute dessus avec une pirouette… elle n’aime pas non plus porter trois personnes, ni qu’on la pilote en équilibre sur les mains, sur un pied,etc.

Voir ce gyropode détourné est un régal. Humour, dérision, risque, inventivité, approximations et billevesées, voilà un spectacle qui ravira petits et grands, annonçant avec bonheur la période festive et familiale de Noël.

Tarifs : plein 19,50 € / réduit 13,50 € / enfant 7 € / sortir en famille 25,50 €



Guillaume Fraysse