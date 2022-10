Thomas Fersen en concert littéraire Salle du Vigean – Eysines, 25 novembre 2022, Eysines.

Thomas Fersen en concert littéraire Vendredi 25 novembre, 20h30 Salle du Vigean – Eysines

Jeux de mots aux airs chics et entraînants

Salle du Vigean – Eysines Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Rendez-vous vendredi 25 novembre à 20h30 salle du Vigean à Eysines pour le concert de Thomas Fersen.

Conteur et mélodiste savoureux, Thomas Fersen est aussi un bâtisseur au long cours. Le gars est de Ménilmontant et ça, c’est déjà tout un poème que l’artiste va dérouler pour son spectacle, entre concert et one man show.

Thomas Fersen nous régale de nouveaux monologues écrits en vers, entre contes et fables, farces et poèmes, entremêlés des chansons les plus emblématiques de sa carrière. Se livre ici un concert littéraire, dans lequel le troubadour excelle.

Entouré de sa troupe de musiciens, il chante, se meut, nous amuse, se joue de silences et de gestes. Sa nonchalance, son humour et ses réparties font merveille, nous rappelant ce qui lui vaut cette place à part dans l’univers de la chanson française.

Tarifs : plein 29 € / réduit 24 €

Concert co-organisé avec Musiques de Nuit / Le Rocher de Palmer



Laurent Seroussi