Omar Sosa et Seckou Keita présente Suba Salle du Vigean – Eysines Eysines Catégories d’évènement: Eysines

Gironde

Omar Sosa et Seckou Keita présente Suba Salle du Vigean – Eysines, 18 novembre 2022, Eysines. Omar Sosa et Seckou Keita présente Suba Vendredi 18 novembre, 20h30 Salle du Vigean – Eysines À l’aube du nouveau monde ! Salle du Vigean – Eysines Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://mairie-eysines.maplace.fr/evenement/2582/OMAR%20SOSA%20et%20SECKOU%20KEITA »}] Rendez-vous vendredi 18 novembre 2022 à 20h30 salle du Vigean à Eysines, pour le concert d’Omar Sosa et Seckou Keita. Le pianiste cubain Omar Sosa retrouve le joueur de kora et chanteur sénégalais Seckou Keita. Ils présentent sur scène leur second disque Suba qui veut dire l’aube en malinké, langue maternelle de Seckou. C’est un album optimiste, plein d’amour, écrit pendant les mois étranges du confinement, qui laissaient espérer un monde nouveau, post pandémique.

La spiritualité et la sérénité imprègnent ces mélodies aussi enveloppantes que des mélopées parées d’influences africaines, latines, jazz et contemporaines. La sensation d’une caresse sur la peau, le sentiment de plénitude sont les effets instantanés de ce bain de jouvence propice à nous plonger dans un état de méditation providentiel. Tarifs : plein 23 € / réduit 16,50 €

Concert co-organisé avec Musiques de Nuit / Le Rocher de Palmer Achetez vos places en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T22:00:00+01:00 Andrés Pino

Détails Catégories d’évènement: Eysines, Gironde Autres Lieu Salle du Vigean - Eysines Adresse Rue Gilbert Caudéran eysines 33320 Ville Eysines lieuville Salle du Vigean - Eysines Eysines Departement Gironde

Salle du Vigean - Eysines Eysines Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eysines/

Omar Sosa et Seckou Keita présente Suba Salle du Vigean – Eysines 2022-11-18 was last modified: by Omar Sosa et Seckou Keita présente Suba Salle du Vigean – Eysines Salle du Vigean - Eysines 18 novembre 2022 Eysines Salle du Vigean - Eysines Eysines

Eysines Gironde