SLY JOHNSON Salle du Vigean, 30 mars 2023, Eysines. SLY JOHNSON Jeudi 30 mars, 20h30 Salle du Vigean Tarifs : Plein 23€ / Réduit 16,50€ / Enfant 7,50€ Sly Johnson Sly Johnson partage depuis plus de vingt ans la scène avec des artistes d’excellence : Eric Truffaz, Dee Dee Bridgwater, Jacky Terrasson, Oxmo Puccino, etc.

Son nouvel album, 55.4, fait la synthèse de toutes ses influences : soul, funk, jazz, groove. Elles se conjuguent pour délivrer un mélange de rythmes à la fois puissants, sensuels affirmant l’importance d’être en paix avec soi-même et de sentir la vie vibrée en soi et autour de soi. Sly Johnson – Jazz & hip-hop

Concert co-organisé avec Musiques de Nuit / Le Rocher de Palmer

