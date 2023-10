Pièce « Les amoureux de Molière » Salle du Vieux Marché Jouy-en-Josas, 24 mai 2024, Jouy-en-Josas.

Pièce « Les amoureux de Molière » Vendredi 24 mai 2024, 20h30 Salle du Vieux Marché Tarifs : 20 € – 16 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, scolaires, familles nombreuses, + de 60 ans, bénéficiaires du RSA)

Les Mauvais Elèves proposent une galerie de personnages hauts en couleur et déjantés qui servent une dizaine de scènes incontournables et drôlissimes de Molière. Un Harpagon plus avare que jamais, un Dom-Juan zélé et loquace, une amoureuse transie et convaincue, un valet de mauvaise foi…

Le quatuor s’adonne avec bonheur à la chanson et à la danse. Des folies musicales accompagnent les scènes et font échos aux situations des personnages.

Salle du Vieux Marché Place de la Marne – 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France

