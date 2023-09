Spectacle « J’aurais voulu être astronaute » Salle du Vieux Marché Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines Spectacle « J’aurais voulu être astronaute » Salle du Vieux Marché Jouy-en-Josas, 15 décembre 2023, Jouy-en-Josas. Spectacle « J’aurais voulu être astronaute » Vendredi 15 décembre, 20h30 Salle du Vieux Marché Tarifs : 20 € – 16 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, scolaires, familles nombreuses, + de 60 ans, bénéficiaires du RSA) Seul en scène de Cyril Garnier Culture, émotion et rire ! Spectacle drôle, intelligent et émouvant, à voir en famille. Pour les fans de la conquête spatiale, de Star Wars, Star Trek ou ceux qui ont vécu les premiers pas d’Armstrong sur la Lune. « Coup de cœur de l’agence spatiale Européenne pour Cyril Garnier et son spectacle. » European Space Agency France Salle du Vieux Marché Place de la Marne – 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://jouy-en-josas.placeminute.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:00:00+01:00 astronaute garnier Détails Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas, Yvelines Autres Lieu Salle du Vieux Marché Adresse Place de la Marne - 78350 Jouy-en-Josas Ville Jouy-en-Josas Departement Yvelines Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Salle du Vieux Marché Jouy-en-Josas latitude longitude 48.765414;2.167298

Salle du Vieux Marché Jouy-en-Josas Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jouy-en-josas/