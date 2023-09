Les fourberies de Scapin Salle du Vieux Marché Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines Les fourberies de Scapin Salle du Vieux Marché Jouy-en-Josas, 14 octobre 2023, Jouy-en-Josas. Les fourberies de Scapin Samedi 14 octobre, 20h30 Salle du Vieux Marché Tarifs : 20 € – 16 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, scolaires, familles nombreuses, + de 60 ans, bénéficiaires du RSA) Compagnie VIVA – Mise en scène : Anthony Magnier Avec Antoine Richard, Elisa Benizio, Bérénice Coudy, Anthony Magnier, Ronan Rivière et Mathieu Hornuss. Viva nous propose une version décalée, burlesque et pleine de vie de la célèbre comédie de Molière, avec comme objectif suprême, de rire ensemble, encore et encore ! Salle du Vieux Marché Place de la Marne – 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://jouy-en-josas.placeminute.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

