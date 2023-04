Pièce de théâtre « Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe » Salle du Vieux Marché Jouy-en-Josas Catégories d’évènement: Jouy-en-Josas

Pièce de théâtre « Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe » Salle du Vieux Marché, 14 mai 2023, Jouy-en-Josas. Pièce de théâtre « Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe » Dimanche 14 mai, 18h00 Salle du Vieux Marché Prix des places : 20 € – 16 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, scolaires, familles nombreuses, +de 60ans, bénéficiaires du RSA) Ce spectacle se joue depuis 5 ans (Splendid, Théâtre du Gymnase et Grand Point Virgule à Paris, Festival d’Avignon…).

Le mystère de la vallée de Boscombe est l’une des 56 nouvelles d’Arthur Conan Doyle mettant en scène le détective Sherlock Holmes. Venez enquêter avec Sherlock Holmes et le docteur Watson sur la mort de Charles Mac Carthy… Trois comédiens, neuf personnages, un seul meurtrier ! La presse en parle :

• « Une réjouissante comédie familiale plein d’un humour British et écrit avec efficacité » – La Provence

• « Un trio parfait pour une enquête surprenante » – Figaroscope

• « Le ton de la pièce offre un savant cocktail d’action, de suspens mais aussi une sacrée dose d’humour » – L’officiel des spectacles Salle du Vieux Marché Place de la Marne – 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.jouy-en-josas.fr/evenement.aspx?card=3497692 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

