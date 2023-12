Après-midi de Noël salle du vieux marché Gujan-Mestras, 4 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Proposée par la ville de Gujan-Mestras, le Conseil de Quartier de La Hume et les Associations Pour la protection du quartier Sainte-Marie et ses environs, Les Amis de La Hume et les Commerçants de La Hume – Meyran.

Animations gratuites. Activités et jeux, cirque et fin d’après-midi dansant. En présence du Père Noël.

Tout l’après-midi : Activités et jeux pour petits et grands

De 14h30 à 15h, 15h45 à 16h15 et de 17h à 17h30 : Numéro de cirque par le Komono Circus

De 17h à 18h : Fin d’après-midi dansant (réservé aux enfants)

Restauration et boissons sur place..

salle du vieux marché

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Proposed by the town of Gujan-Mestras, the Conseil de Quartier de La Hume and the Associations Pour la protection du quartier Sainte-Marie et ses environs, Les Amis de La Hume and les Commerçants de La Hume – Meyran.

Free entertainment. Activities and games, circus and late afternoon dance. In the presence of Santa Claus.

All afternoon: Activities and games for young and old

From 2.30pm to 3pm, 3.45pm to 4.15pm and 5pm to 5.30pm: Circus act by Komono Circus

5pm to 6pm: End of afternoon dance (children only)

Catering and drinks on site.

Propuesto por la ciudad de Gujan-Mestras, el Consejo de Distrito de La Hume y las asociaciones Pour la protection du quartier Sainte-Marie et ses environs, Les Amis de La Hume y les Commerçants de La Hume – Meyran.

Animación gratuita. Actividades y juegos, circo y baile por la tarde. En presencia de Papá Noel.

Toda la tarde: Actividades y juegos para grandes y pequeños

De 14.30 a 15.00 h, de 15.45 a 16.15 h y de 17.00 a 17.30 h: Actuación circense del Circo Komono

De 17.00 a 18.00 h: Baile de fin de tarde (sólo para niños)

Catering y bebidas in situ.

Vorgeschlagen von der Stadt Gujan-Mestras, dem Conseil de Quartier de La Hume und den Vereinen Pour la protection du quartier Sainte-Marie et ses environs, Les Amis de La Hume und les Commerçants de La Hume – Meyran.

Kostenlose Animationen. Aktivitäten und Spiele, Zirkus und Tanz am späten Nachmittag. In Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Den ganzen Nachmittag: Aktivitäten und Spiele für Groß und Klein

Von 14:30 bis 15:00 Uhr, 15:45 bis 16:15 Uhr und von 17:00 bis 17:30 Uhr: Zirkusnummer des Komono Circus

Von 17:00 bis 18:00 Uhr: Tanz am Ende des Nachmittags (nur für Kinder)

Speisen und Getränke vor Ort.

