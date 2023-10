SALON de l’ARTISANAT et de la VENTE à DOMICILE Salle du Verger Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne SALON de l’ARTISANAT et de la VENTE à DOMICILE Salle du Verger Châtellerault, 29 octobre 2023, Châtellerault. SALON de l’ARTISANAT et de la VENTE à DOMICILE Dimanche 29 octobre, 10h00 Salle du Verger Entrée libre et gratuite Des artisans créateurs et des professionnels de la vente à domicile vous proposerons divers produits de bien-être, de décoration, d’habillement, de jardinage, de jeux de sociétés, des plats sucrés et salés, dans une ambiance chaleureuse et animée par Gille Robin tout au long de la journée. Des tirages au sort de lots offerts par les exposants sauront agrémenter votre visite! Salle du Verger Parc du Verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « papillon2986@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Salle du Verger Adresse Parc du Verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Ville Châtellerault

