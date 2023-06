Arts-z-ellerault 2023 Salle du Verger Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Arts-z-ellerault 2023 Salle du Verger Châtellerault, 13 octobre 2023, Châtellerault. Arts-z-ellerault 2023 13 – 15 octobre Salle du Verger entrée libre Créée par Contrastes et Similitudes, l’exposition Arts-z-ellerault fête 5 ans; elle se renouvelle chaque année dans la diversité des oeuvres exposées. Venez découvrir cette belle exposition de tableaux, photographies, sculptures, paperolles, broderie, …vous apprécierez aussi les oeuvres de l’invitée d’honneur, Fleur Redondo. Salle du Verger Parc du Verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:30:00+02:00

exposition peintures F Douda Détails Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Salle du Verger Adresse Parc du Verger 141 Avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault Ville Châtellerault

